У Києві на коронавірус перевірять аналіз жінки, яку госпіталізували в Івано-Франківську
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Станом на 16.00 28 лютого 2020 року жодного випадку захворювання коронавірусом в Івано-Франківській області, як і на території України, не зареєстровано.
В ОДА підтвердили, що до Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло екстрене повідомлення про хвору жительку смт. Делятин, яка раніше перебувала в місті Анкора в Італії.
У хворої зафіксовано підвищення температуру 38,4 градусів. Наразі температура тіла нормалізувалася.
Хвора госпіталізована в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з діагнозом при поступленні в стаціонар: "Грип середньої тяжкості, ускладнений двобічною пневмонією". За місцем проживання зроблено дезінфекцію, у хворої відібрано аналізи та надіслано до референс лабораторії у Київ.
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