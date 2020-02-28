У Києві на коронавірус перевірять аналіз жінки, яку госпіталізували в Івано-Франківську

Наразі жінці встановили діагноз грип середньої тяжкості, ускладнений двобічною пневмонією

Наразі жінці встановили діагноз грип середньої тяжкості, ускладнений двобічною пневмонією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Станом на 16.00 28 лютого 2020 року жодного випадку захворювання коронавірусом в Івано-Франківській області, як і на території України, не зареєстровано.

В ОДА підтвердили, що до Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло екстрене повідомлення про хвору жительку смт. Делятин, яка раніше перебувала в місті Анкора в Італії.

У хворої зафіксовано підвищення температуру 38,4 градусів. Наразі температура тіла нормалізувалася.

Хвора госпіталізована в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з діагнозом при поступленні в стаціонар: "Грип середньої тяжкості, ускладнений двобічною пневмонією". За місцем проживання зроблено дезінфекцію, у хворої відібрано аналізи та надіслано до референс лабораторії у Київ.