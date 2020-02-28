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28 лютого 2020, 15:39 52

На Прикарпатті ізолювали жінку з підозрою на коронавірус

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28 лютого 2020, 15:39 52
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Жительку Делятина госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус
Жительку Делятина госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Репортер.

Жінка повернулася з Італії та мала скарги на температуру й погане самопочуття.
У четвер, 27 лютого, мешканка Делятина звернулася за допомогою до медиків. Через підозру на коронавірус її госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.

Головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Остяк підтвердив, що жінку справді направили до них лікарі з Делятина з підозрою на коронавірус.

"Поки ми ставимо їй грип та двосторонню пневмонію, оскільки в Італії вона була в контакті з донькою й двома онуками, яким італійські медики діагностували грип, – говорить Роман Остяк. – Є розпорядження, щоб усі пацієнти, які приїхали зі Словаччини, Чехії, Румунії, Угорщини та Італії, проходили додаткову перевірку на коронавірус. Тож ми терміново відправили аналіз до Києва, оскільки у нас немає можливості підтвердити коронавірус лабораторно і ми його ще у пацієнтів не бачили”.

Пацієнтка ізольована, знаходиться у спеціальному боксі, а медики, що контактують із нею, використовують спеціальні костюми. Результати із Києва мають отримати ближче до вечора.

Для лікування випадків захворюваності на гостру респіраторну хворобу, спричинену короновірусом COVID-19, в обласній інфекційній лікарні облаштовані сім мельцеровських боксів, шість палат реанімаційного відділення. Вони забезпечені необхідним медичним обладнанням, де працюють реаніматологи, епідеміологи та інфекціоністи. В лікарні також обладнані 25 одномісних, 25 двохмісних боксів та трьохмісні палати.


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