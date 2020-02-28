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28 лютого 2020, 14:42 13

У Києві дезинфікують громадський транспорт

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28 лютого 2020, 14:42 13
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Київські автобуси, тролейбуси та трамваї додатково дезінфікують через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ, а також загрозу коронавірусу
Київські автобуси, тролейбуси та трамваї додатково дезінфікують через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ, а також загрозу коронавірусу

Про це повідомляє Київпастранс, пише RegioNews.

Зокрема, щодня перед виїздом на маршрут салони прибирають з миючими засобами, ззовні – раз на тиждень.

Поручні в салонах та на дверях, підвіконня, ручки пасажирських сидінь та підлогу додатково обробляють дезінфекційними засобами.

У водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після заїзду в депо перевіряють температуру.


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