У Києві дезинфікують громадський транспорт

Київські автобуси, тролейбуси та трамваї додатково дезінфікують через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ, а також загрозу коронавірусу

Київські автобуси, тролейбуси та трамваї додатково дезінфікують через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ, а також загрозу коронавірусу

Про це повідомляє Київпастранс, пише RegioNews. Зокрема, щодня перед виїздом на маршрут салони прибирають з миючими засобами, ззовні – раз на тиждень. Поручні в салонах та на дверях, підвіконня, ручки пасажирських сидінь та підлогу додатково обробляють дезінфекційними засобами. У водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після заїзду в депо перевіряють температуру.

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