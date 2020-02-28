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28 лютого 2020, 10:38 6

Мін'юст заарештував всі рахунки "Суспільного", робота мовника заблокована

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28 лютого 2020, 10:38 6
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Національна громадська телерадіокомпанія України повідомила про арешт всіх рахунків "Суспільного", в результаті чого робота мовника виявилася заблокованою
Фото: suspilne.media
Національна громадська телерадіокомпанія України повідомила про арешт всіх рахунків "Суспільного", в результаті чого робота мовника виявилася заблокованою

Як повідомляє RegioNews із посиланням на заяву телерадіокомпанії, рішенням суду "Суспільне" має сплатити борг в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 тис. 80 грн судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюз", у провадженні, яке 18 лютого відкрило Міністерство юстиції України.

Зазначається, що мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

"Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з Євроньюз розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес", - додається у заяві.

Таким чином, наголошується у документі, арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів, і також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії.

"Через це усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків Суспільного мовника до компанії "Євроньюз". У результаті із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік мовник недоотримає майже 300 млн грн і річний план мовника буде зірвано", - підкреслили у заяві.


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