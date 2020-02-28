Чиновники "Укрзалізниці" незаконно добували граніт
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.
Учасники афери видобували корисні копалини загальнодержавного значення на території площею 60 га, граніт реалізовували приватним структурам.
"За версією слідства, оборудку протягом 2017-2018 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Посадовці, на яких покладено контроль за виконанням встановлених правил використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар'єру товариства", - йдеться в повідомленні.
"Встановлено, що своїми діями вони завдали шкоди довкіллю на понад 1,3 млрд грн. Видобуток, зокрема, здійснювався із застосуванням вибухотехнічних засобів. Такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві, створювали загрозу життю і здоров'ю людей та могли завдати чималих збитків навколишньому природному середовищу", - додали у відомстві.
Під час досудового розслідування зібрано доказові матеріали та повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України, колишньому керівнику виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".
- 11:33 28 лютого Інститут нацпам’яті назвав незаконним перейменування проспекту в Харкові
- 11:27 28 лютого У ВЦА не буде виборів, поки не приймуть зміни у виборчому кодексі - голова комітету децентралізації в ВРУ
- 11:19 28 лютого У Мелітополі нардеп від "Слуга народу" виліз на стіл і почав вимагати розпуску міськради
- 11:04 28 лютого Нападникам, які захопили Жмеринську міськраду, поліція оголосила підозру
- 10:51 28 лютого У Раді розповіли, на що будуть орієнтуватися при проведенні реформи децентралізації
- 10:43 28 лютого У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби