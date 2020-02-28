Чиновники "Укрзалізниці" незаконно добували граніт

Співробітники Служби безпеки України блокували в Житомирській області незаконний видобуток понад 500 тисяч кубометрів граніту. Довкіллю нанесена шкода у понад 1,3 мільярди гривень

Співробітники Служби безпеки України блокували в Житомирській області незаконний видобуток понад 500 тисяч кубометрів граніту. Довкіллю нанесена шкода у понад 1,3 мільярди гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.

Учасники афери видобували корисні копалини загальнодержавного значення на території площею 60 га, граніт реалізовували приватним структурам.

"За версією слідства, оборудку протягом 2017-2018 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Посадовці, на яких покладено контроль за виконанням встановлених правил використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар'єру товариства", - йдеться в повідомленні.

"Встановлено, що своїми діями вони завдали шкоди довкіллю на понад 1,3 млрд грн. Видобуток, зокрема, здійснювався із застосуванням вибухотехнічних засобів. Такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві, створювали загрозу життю і здоров'ю людей та могли завдати чималих збитків навколишньому природному середовищу", - додали у відомстві.

Під час досудового розслідування зібрано доказові матеріали та повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України, колишньому керівнику виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".

