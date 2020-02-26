Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям
Як повідомили RegioNews у пресслужбі операції Об’єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, п’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": два рази поруч з Мар’їнкою, тричі поблизу Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по нашим позиціям: неподалік Оріхового, поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4.
Також 26 лютого поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.
Нагадаємо, 26 лютого бойовики тричі порушили режим припинення вогню.
- 19:47 26 лютого Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"
- 19:35 26 лютого Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям
- 19:25 26 лютого В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки
- 19:08 26 лютого У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце
- 19:03 26 лютого Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві
- 19:02 26 лютого Сепаратистський "суд" кинув співробітника луганського вишу до в'язниці на 12 років "за держзраду"
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю