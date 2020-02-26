Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню

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Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню

Як повідомили RegioNews у пресслужбі операції Об’єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із забороненого мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, п’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": два рази поруч з Мар’їнкою, тричі поблизу Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по нашим позиціям: неподалік Оріхового, поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4.

Також 26 лютого поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 26 лютого бойовики тричі порушили режим припинення вогню.