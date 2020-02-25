Ситуація на Донбасі: за день бойовики тричі стріляли по позиціях українців

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню

Фото: facebook/MinistryofDefence.UA

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню

Як повідомили RegioNews у штабі операції Об’єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поруч з Талаківкою та неподалік населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по нашим позиціям - в районі Катеринівки.

Як зазначається, 25 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, за 24 лютого в районі проведення операції ООС збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.