Ситуація на Донбасі: за день бойовики тричі стріляли по позиціях українців
Як повідомили RegioNews у штабі операції Об’єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Зокрема, два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поруч з Талаківкою та неподалік населеного пункту Піски.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по нашим позиціям - в районі Катеринівки.
Як зазначається, 25 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, за 24 лютого в районі проведення операції ООС збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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