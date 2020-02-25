19:57  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
14:04  25 лютого
Зеленський наказав обмежити імпорт вугілля і електроенергії
17:13  25 лютого
У Рівненській облраді об’єдналися депутати п’яти фракцій
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 19:07 4

Ситуація на Донбасі: за день бойовики тричі стріляли по позиціях українців

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 19:07 4
Читайте также на русском языке
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню
Фото: facebook/MinistryofDefence.UA
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню

Як повідомили RegioNews у штабі операції Об’єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поруч з Талаківкою та неподалік населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по нашим позиціям - в районі Катеринівки.

Як зазначається, 25 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, за 24 лютого в районі проведення операції ООС збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.


Донбасс обстрел российские военные боевики
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Балонь Андрій Богданович
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »