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26 лютого 2020, 16:06 7

МВС РФ заявило про затримання "українців-нарковиробників"

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26 лютого 2020, 16:06 7
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Співробітники правоохоронних органів Росії ліквідували велику нарколабораторію у Володимирській області і вилучили майже 1 тонну наркотиків
Фото: freepik.com
Співробітники правоохоронних органів Росії ліквідували велику нарколабораторію у Володимирській області і вилучили майже 1 тонну наркотиків

Як передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс", про це повідомив глава МВС Росії Володимир Колокольцев.

За його словами, затримано чотирьох громадян України, які займалися виготовленням наркотиків, і шість міжрегіональних кур'єрів.

За даними МВС РФ, злочинці нібито з початку 2018 року по вересень 2019 року синтезували наркотики в одному із сіл Московської області.

В цілому, у затриманих конфіскували близько тонни альфа-PVP, більше 1,8 тис. кілограмів прекурсорів, понад 80 одиниць лабораторного обладнання, в тому числі два хімічних реактора об'ємом по 100 літрів кожен, а також банківські картки, ноутбуки та смартфони, які стануть доказами в рамках кримінальної справи. Всі затримані за рішенням суду були арештовані.

Як зазначається, оперативно-розшукові заходи проводилися протягом п'яти місяців. Українцям інкримінують незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також незаконні придбання, зберігання або перевезення прекурсорів наркотичних засобів або психотропних речовин.


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