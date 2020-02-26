На акції протесту медиків чоловік намагався вчинити самоспалення

Під час акції протесту медиків під будівлею Апарату Президента чоловік облив себе бензином і підпалив. До учасників акції він не належить

Під час акції протесту медиків під будівлею Апарату Президента чоловік облив себе бензином і підпалив. До учасників акції він не належить

Про це передає Telegram канал Інсайдер UА з місця подій, пише RegioNews. Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р. Чоловіка відразу накрили куртками і загасили вогонь. Йому надали першу допомогу, у чоловіка опіки відкритих частин тіла. Одяг чоловіка згорів. Тільки що чоловіка забрала "Швидка". Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р. Чоловік каже, що його звуть Олександр Леонідович Бурлаков. Самоспалення вирішив вчинити через корупцію в Білопіллі Сумської області. Опубліковано Юрієм Орденком Середа, 26 лютого 2020 р. Йому не дали розпаювати землю. Іншого виходу із ситуації він не бачить. ​​​​​​ На самоспалення відреагував Офіс президента: "За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги. Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою", - йдеться на сайті Офісу президента.

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