На акції протесту медиків чоловік намагався вчинити самоспалення
Про це передає Telegram канал Інсайдер UА з місця подій, пише RegioNews.
Чоловіка відразу накрили куртками і загасили вогонь. Йому надали першу допомогу, у чоловіка опіки відкритих частин тіла. Одяг чоловіка згорів. Тільки що чоловіка забрала "Швидка".
Чоловік каже, що його звуть Олександр Леонідович Бурлаков. Самоспалення вирішив вчинити через корупцію в Білопіллі Сумської області.
Йому не дали розпаювати землю. Іншого виходу із ситуації він не бачить.
На самоспалення відреагував Офіс президента:
"За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу.
Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги.
Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою", - йдеться на сайті Офісу президента.
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