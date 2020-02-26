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26 лютого 2020, 11:52 3

На участок Великої Окружної в Києві витратять понад мільярд гривень

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26 лютого 2020, 11:52 3
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Кошторисна вартість будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від вул. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирській з будівництвом транспортної розв'язки на різних рівнях склала 1,1 млрд грн. При цьому довжина ділянки всього 1 806 метрів
Кошторисна вартість будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від вул. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирській з будівництвом транспортної розв'язки на різних рівнях склала 1,1 млрд грн. При цьому довжина ділянки всього 1 806 метрів

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на сторінку депутата Київради Олександра Пабата в Facebook.

"На що можна витратити з бюджету понад мільярд гривень? На будівництво садів, шкіл, поліклінік, зведення кількох багаторівневих сучасних розв'язок, естакад в проблемних районах? (Тому що, наприклад, вартість будівництва сучасної гімназії "Ерудит" становила 231 млн гривень.) Ні, не вгадали! 1 125 250 000 грн !!! - кошторисна вартість будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від вул. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирській з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях. Довжина ділянки (увага!) Всього 1806 метрів! " - повідомив Олександр Пабат.

На що можна витратити із бюджета більше ніж мільярд гривен? На будівництво садків, шкіл, поліклінік, зведення кількох...

Опубліковано Александром Пабатом Вівторок, 25 лютого 2020 р.

За його словами, за такі гроші це повинно бути ультрасучасна споруда, яке розведе шалений потік транспорту відразу в декількох напрямках і на різних рівнях.

Однак, судячи з проекту, нічого видатного там будувати не збираються: планується завершити два шляхопроводи (через вул. Богатирську і залізницю), зробити насип земляного полотна, виконати дорожні роботи за основним проїзду та вул. Богатирській, побудувати підпірні стінки і перевлаштувати інженерні мережі (газопровід, мережі електропостачання, очисні споруди, мережі зв'язку, дощову каналізацію).


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