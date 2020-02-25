Головним санітарним лікарем хочуть призначити заступницю глави МОЗ
"Сьогодні розглядається питання, на кого буде покладено функції головного санітарного лікаря України. Найімовірніше, на заступника міністра, який відповідає за суспільне здоров'я і буде головним санітарним лікарем України. Ми так думаємо. Або це буде ще одна посада", - розповів Михайло Радуцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє RegioNew.
Він наголосив, що бачить на посаді завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольгу Голубовську.
Радуцький висловив надію, що Кабмін не затягуватиме з цим рішенням, оскільки це вкрай необхідно сьогодні.
Голубовська - українська інфекціоніст,ка докторка медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця. З 1 лютого 2020 року призначена членкинею тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я.
У жовтні 2019 року Голубовська задекларувала гонорар від фармкомпанії, чий препарат хотіла включити в закупівлі. Згідно декларації радниці міністра МОЗ, представництво "Еббві Біофармасьютікалз ГмбХ” у 2018 році виплатило їй 72 109 гривень як "гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами".
Як повідомлялось раніше, РНБО України запропонувала Кабміну відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні.
Нагадаємо, що у березні 2017 року Кабінет міністрів ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу (постанова № 348 від 29 березня 2017 року).
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