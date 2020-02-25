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25 лютого 2020, 19:09 3

Головним санітарним лікарем хочуть призначити заступницю глави МОЗ

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25 лютого 2020, 19:09 3
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Нардеп від "Слуги народу" Радуцький вважає, що обов'язки головного санітарного лікаря України може виконувати заступниця міністра охорони здоров'я із сумнівною репутацією
Фото: facebook: oleg.fedonyuk
Нардеп від "Слуги народу" Радуцький вважає, що обов'язки головного санітарного лікаря України може виконувати заступниця міністра охорони здоров'я із сумнівною репутацією

"Сьогодні розглядається питання, на кого буде покладено функції головного санітарного лікаря України. Найімовірніше, на заступника міністра, який відповідає за суспільне здоров'я і буде головним санітарним лікарем України. Ми так думаємо. Або це буде ще одна посада", - розповів Михайло Радуцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє RegioNew.

Він наголосив, що бачить на посаді завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольгу Голубовську.

Радуцький висловив надію, що Кабмін не затягуватиме з цим рішенням, оскільки це вкрай необхідно сьогодні.

Голубовська - українська інфекціоніст,ка докторка медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця. З 1 лютого 2020 року призначена членкинею тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я.

У жовтні 2019 року Голубовська задекларувала гонорар від фармкомпанії, чий препарат хотіла включити в закупівлі. Згідно декларації радниці міністра МОЗ, представництво "Еббві Біофармасьютікалз ГмбХ” у 2018 році виплатило їй 72 109 гривень як "гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами".

Як повідомлялось раніше, РНБО України запропонувала Кабміну відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Кабінет міністрів ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу (постанова № 348 від 29 березня 2017 року).


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