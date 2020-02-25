"Слуги народу” хочуть ліквідувати Пенсійний фонд
У правлячій партії "Слуга народу” думають про ліквідацію Пенсійного фонду.
Про це в інтерв’ю виданню "Дзеркало тижня" розповіла голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова, передає RegioNews.
За її словами, функції Пенсійного фонду будуть передані Міністерству фінансів або Держказначейству.
"Ми зі свого боку думаємо про можливість перезавантаження форми існування ПФУ. Один з варіантів - ліквідація Пенсійного фонду та передача його функцій Мінфіну або Держказначейству. Або перетворення ПФУ разом з фондами соціального страхування та безробіття в Національне страхове агентство. Цей план ми вже презентували разом з урядом", - заявила вона.
За словами чиновниці, ліквідація Пенсійного фонду України ніяк не має вплинути на пенсії.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду для вирішення проблеми його витрат.
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