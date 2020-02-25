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25 лютого 2020, 11:47 5

Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду

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25 лютого 2020, 11:47 5
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду для вирішення проблеми його витрат. Про це він сказав на Форумі реформ
Фото: Telegram Гончарука
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду для вирішення проблеми його витрат. Про це він сказав на Форумі реформ

Гончарук зазначив, що аудит планується міжнародний.

"В Пенсійному фонді зараз плануємо аудит. Міжнародний аудит. Фактично фаховою аудиторською компанією", - зазначив він.

Прем'єр додав, що Кабмін подивиться, як адмініструються ці гроші і вирішить, де вони можуть бути зекономлені за рахунок зменшення адміністративних видатків.


Гончарук Кабмін Пенсійни фонд
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