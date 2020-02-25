Справа Гандзюк: захист Левіна оскаржить рішення про екстрадицію
Про це у коментарі hromadske повідомив український адвокат Левіна Михайло Величко, інформує RegioNews .
"Цього тижня його точно не екстрадують, тому що клієнт особисто ухвалив рішення і дана вказівка адвокату, який представляв його інтереси в Болгарії — подати апеляційну скаргу. Технічно ми у будь-який момент можемо відкликати цю апеляційну скаргу, але поки що не стоїть це питання", — сказав Михайло Величко.
Також захисник підтвердив інформацію про те, що Дмитро Ільченко та Андрій Мурашків — адвокати Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на Гандзюк — намагалися потрапити до Олексія Левіна у місце утримання в Болгарії.
Натомість, у коментарі Дмитро Ільченко сказав, що це неправда, а Мурашкін відмовився коментувати, але на сторінці у Фейсбуці назвав цю інформацію фейковою та додав, що збирається туди поїхати, адже має право допитати підозрюваного.
Нагадаємо, 21 лютого суд в Болгарії дозволив екстрадувати Олексія Левіна до України. 24 січня на території Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. За версією слідства, Левін — це ключова фігура, яка пов’язує виконавців та замовників.
Левіна затримали працівники правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України. У болгарській поліції повідомили, що Левін змінив зовнішність, щоб його не впізнали. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.
27 січня Левіна взяли під варту на 40 днів у Болгарії.
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