Україна посилила контроль за пасажирами з Італії
"Ми інформовані про ситуацію, яка зараз складається в Італії, тому ми посилили спостереження за пасажирами, які прямують з Італії як авіаційним транспортом, так і через пункти пропуску на кордонах з країнами Євросоюзу", - сказав він.
За словами спікера ДПСУ, прикордонники візуально відстежують стан здоров'я таких пасажирів.
"Якщо у нас будуть якісь сумніви, ми будемо радити таким людям звернутися до медиків або, звичайно, якщо громадяни будуть заявляти про погане самопочуття, то на місце відразу буде викликатися медичний персонал", - наголосив він.
"Ця інформація доведена до всіх наших підрозділів, щоб її враховувати в своїй роботі при оформленні громадян на кордоні", - зазначив Демченко.
За останніми даними, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли
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