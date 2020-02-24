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24 лютого 2020, 13:51 22

Україна посилила контроль за пасажирами з Італії

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24 лютого 2020, 13:51 22
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Українські прикордонники посилили спостереження за пасажирами, які прибувають в Україну з Італії. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко
Фото:ДПСУ
Українські прикордонники посилили спостереження за пасажирами, які прибувають в Україну з Італії. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко

"Ми інформовані про ситуацію, яка зараз складається в Італії, тому ми посилили спостереження за пасажирами, які прямують з Італії як авіаційним транспортом, так і через пункти пропуску на кордонах з країнами Євросоюзу", - сказав він.

За словами спікера ДПСУ, прикордонники візуально відстежують стан здоров'я таких пасажирів.

"Якщо у нас будуть якісь сумніви, ми будемо радити таким людям звернутися до медиків або, звичайно, якщо громадяни будуть заявляти про погане самопочуття, то на місце відразу буде викликатися медичний персонал", - наголосив він.

"Ця інформація доведена до всіх наших підрозділів, щоб її враховувати в своїй роботі при оформленні громадян на кордоні", - зазначив Демченко.

За останніми даними, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли


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