09:23  24 лютого
"Для мене це було б дуже добре": Трамп захотів порозуміння між Україною і РФ
09:33  24 лютого
В Карпатах пропали четверо туристов
12:05  24 лютого
Суд визнав законним відновлення Насирова в кріслі глави ДФС
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2020, 09:33 19

В Карпатах пропали четверо туристов

Читайте также
на русском языке
24 лютого 2020, 09:33 19
Читайте также на русском языке
На Закарпатті 23 лютого на горі Петрос (Рахівській район) заблукала група з п’яти туристів
Фото: facebook/DsnsZakarpattya
На Закарпатті 23 лютого на горі Петрос (Рахівській район) заблукала група з п’яти туристів

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вони рухалися маршрутом з c. Кваси у напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 та 2000 років народження є мешканцями Києва, а один з них 1993 року народження (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області", - удеться у повідомленні.

Як зазначається, пошукова операція ускладнювалась темною порою доби, хутровиною та значною лавинною небезпекою. Під час проходження схилом, одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи, тож о 04:35 пошуки було призупинено через небезпеку для рятувальників.

"О 05:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району", - підкреслили рятувальники.

О 06:00 24 лютого пошукові роботи відновлено і наразі рятувальники 4 пошуково-рятувальних відділень Рахівського району рухаються у бік імовірного місця знаходження туристів. Зв’язок із заблукалими відсутній.

Для пошуку та надання допомоги залучено 15 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.


непогода Карпати горы туристы Закарпатье
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Вахтанг Кіпіані
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »