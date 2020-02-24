В Карпатах пропали четверо туристов
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Вони рухалися маршрутом з c. Кваси у напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 та 2000 років народження є мешканцями Києва, а один з них 1993 року народження (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області", - удеться у повідомленні.
Як зазначається, пошукова операція ускладнювалась темною порою доби, хутровиною та значною лавинною небезпекою. Під час проходження схилом, одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи, тож о 04:35 пошуки було призупинено через небезпеку для рятувальників.
"О 05:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району", - підкреслили рятувальники.
О 06:00 24 лютого пошукові роботи відновлено і наразі рятувальники 4 пошуково-рятувальних відділень Рахівського району рухаються у бік імовірного місця знаходження туристів. Зв’язок із заблукалими відсутній.
Для пошуку та надання допомоги залучено 15 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.
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