В Карпатах пропали четверо туристов

На Закарпатті 23 лютого на горі Петрос (Рахівській район) заблукала група з п’яти туристів

Фото: facebook/DsnsZakarpattya

На Закарпатті 23 лютого на горі Петрос (Рахівській район) заблукала група з п’яти туристів

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вони рухалися маршрутом з c. Кваси у напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 та 2000 років народження є мешканцями Києва, а один з них 1993 року народження (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області", - удеться у повідомленні.

Як зазначається, пошукова операція ускладнювалась темною порою доби, хутровиною та значною лавинною небезпекою. Під час проходження схилом, одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи, тож о 04:35 пошуки було призупинено через небезпеку для рятувальників.

"О 05:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району", - підкреслили рятувальники.

О 06:00 24 лютого пошукові роботи відновлено і наразі рятувальники 4 пошуково-рятувальних відділень Рахівського району рухаються у бік імовірного місця знаходження туристів. Зв’язок із заблукалими відсутній.

Для пошуку та надання допомоги залучено 15 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.