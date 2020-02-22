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22 лютого 2020, 12:17 6

Скалецька показала види з вікна санаторію "Нові санжари"

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22 лютого 2020, 12:17 6
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Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька опублікувала відео з санаторію національної гвардії МВС в Нових Санжарах
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька опублікувала відео з санаторію національної гвардії МВС в Нових Санжарах

Фото: Facebook/Зоряна Скалецька

"Всім доброго ранку!", - підписала відео в своєму Facebook міністр, пише RegioNews.

Всім доброго ранку! #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами

Опубліковано Zoryana Skaletska Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Нагадаємо, 20 лютого міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що проведе 14 днів разом з українцями, яких евакуювали з Уханя.

Наступного дня начальник медичного центру Олександр Блінов повідомив, що міністр достроково покинула територію медичного центру.

Пізніше заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що Скалецька не покидала санаторій, проте знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет.


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