Не минуло й доби: Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах
Як передає RegioNews, посилаючись на Zik, про це повідомив начальник медичного центру Олександр Блінов.
За його словами, вона контактувала з медиками, які працюють в боксі.
"Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють в боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей, і з ними поспілкуватися", - розповів Блінов.
При цьому він додав, що Скалецька планує повернутися в медцентр, для неї облаштують місце в окремій будівлі.
У пресслужбі Кабміну підтвердили, що "Зоряна Скалецька в Нових Санжарах не залишилася. Вона братиме участь у брифінгу о 15:00".
Нагадаємо, 20 лютого після того, як в медцентр "Нові Санжари" поселили евакуйованих з Китаю українців, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе разом з ними 14 днів.
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