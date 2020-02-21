14:42  21 лютого
Під парламентом мітингують шахтарі
14:22  21 лютого
Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків
13:27  21 лютого
Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 14:57 22

Не минуло й доби: Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 14:57 22
Читайте также на русском языке
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка напередодні ввечері заявила, що вирішила приєднатися до евакуйованим в Нових Санжарах, достроково покинула територію медичного центру
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка напередодні ввечері заявила, що вирішила приєднатися до евакуйованим в Нових Санжарах, достроково покинула територію медичного центру

Як передає RegioNews, посилаючись на Zik, про це повідомив начальник медичного центру Олександр Блінов.

За його словами, вона контактувала з медиками, які працюють в боксі.

"Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють в боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей, і з ними поспілкуватися", - розповів Блінов.

При цьому він додав, що Скалецька планує повернутися в медцентр, для неї облаштують місце в окремій будівлі.

У пресслужбі Кабміну підтвердили, що "Зоряна Скалецька в Нових Санжарах не залишилася. Вона братиме участь у брифінгу о 15:00".

Нагадаємо, 20 лютого після того, як в медцентр "Нові Санжари" поселили евакуйованих з Китаю українців, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе разом з ними 14 днів.


Новые Санжары Зоряна Скалецкая эвакуация украинцы
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Алекс Сказкін
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Всі блоги »
Іспит для антикорсуду. Хто зливає "справу Кістіона"
21 лютого 2020, 13:40
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »