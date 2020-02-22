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22 лютого 2020, 10:23 32

На Волині затримано начальника відділу Нацполіції

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22 лютого 2020, 10:23 32
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Посадовця підозрюють у вимаганні 3 тис доларів США неправомірної вигоди
Посадовця підозрюють у вимаганні 3 тис доларів США неправомірної вигоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіс Генерального прокурора.

У Луцьку правоохоронці затримали начальника відділу Головного управління Нацполіції області, який, ймовірно, отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди.

За версією слідства, правоохоронець підозрюється у тому, що вимагав та, ймовірно, отримав 3 тис дол США за закриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння заявником транспортного засобу марки "Volkswagen Passat".

Крім цього, він нібито обіцяв не вилучати автомобіль. Як з’ясувало слідство, заявник придбав вказаний автомобіль законно, проте продавець магазину заявив, що він його викрав.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання про оголошення підозри, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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