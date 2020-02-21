З березня подешевшає газ для промисловості – Нафтогаз
НАК Нафтогаз України опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів
НАК Нафтогаз України опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів
Як повідомляє пресслужба НАК, порівняно із цінами на лютий 2020 року, ціни в березні знизяться на 12-15% залежно від умов постачання, інформує RegioNews.
Згідно з даними компанії, з 1 березня промисловість та інші господарюючі суб'єкти зможуть отримувати газ за ціною 3 981 - 4 606 грн / тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).
Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" похвалився, що приніс до бюджету кожну сьому гривню.
Також повідомлялося, що "Нафтогаз" озвучив в Гаазі суму збитків від окупації Криму.
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