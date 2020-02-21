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21 лютого 2020, 16:29 4

З березня подешевшає газ для промисловості – Нафтогаз

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21 лютого 2020, 16:29 4
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НАК Нафтогаз України опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів
Фото: Нафтогаз
НАК Нафтогаз України опублікувала нові цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів

Як повідомляє пресслужба НАК, порівняно із цінами на лютий 2020 року, ціни в березні знизяться на 12-15% залежно від умов постачання, інформує RegioNews.

Згідно з даними компанії, з 1 березня промисловість та інші господарюючі суб'єкти зможуть отримувати газ за ціною 3 981 - 4 606 грн / тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" похвалився, що приніс до бюджету кожну сьому гривню.

Також повідомлялося, що "Нафтогаз" озвучив в Гаазі суму збитків від окупації Криму.


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