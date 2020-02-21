Антикорупційний суд досліджує докази у справі ексміністра Насалика
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.
Сьогодні, 21 лютого, у Вищому антикорупційному суді відбулось судове засідання у справі про обвинувачення колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.
Нагадаємо, наразі проти політика висунуто звинувачення у тому, що він не задекларував дані про фінансові зобов'язання на 1,25 млн $ за чотири роки з 2015 по 2018, справа перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.
На засіданні судом безпосередньо досліджено частину матеріалів досудового розслідування, наданих прокурором САП.
Після чого, у зв’язку із зайнятістю суддів у інших процесах, оголошено перерву в засіданні до 25 березня 2020 року.
Нагадаємо, Ігор Насалик обіймав посаду Міністра енергетики та вугільної промисловості за часів Президента Петра Порошенка. Тричі був міським головою Калуша на Івано-Франківщині і стільки ж разів нардепом. У 2019 році висунув свою кандидатуру на позачергових парламентських виборах.
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