В Україні заблокували 33 платформи грального бізнесу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України.
У межах розпочатого кримінального провадження фахівці з кібербезпеки та слідчі СБ України здійснили перевірку низки інтернет-ресурсів, на яких за наявними даними надавався доступ до забороненого грального бізнесу. Правоохоронці зафіксували у їх діяльності порушення вимог кількох Законів України.
За матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва, заблокувала виявлені Службою незаконні вебресурси.
Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Україні новий орган контролю за всім гральним ринком може без конкурсу очолити громадянин Латвії Борис Баум, який до та після війни працював з російсько-українською групою VS Energy.
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