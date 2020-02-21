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21 лютого 2020, 14:51 2

В Україні заблокували 33 платформи грального бізнесу

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21 лютого 2020, 14:51 2
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В Україні заблокували діяльність 33 вебресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн казино та букмекерських конторах
В Україні заблокували діяльність 33 вебресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн казино та букмекерських конторах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України.

У межах розпочатого кримінального провадження фахівці з кібербезпеки та слідчі СБ України здійснили перевірку низки інтернет-ресурсів, на яких за наявними даними надавався доступ до забороненого грального бізнесу. Правоохоронці зафіксували у їх діяльності порушення вимог кількох Законів України.

За матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва, заблокувала виявлені Службою незаконні вебресурси.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Україні новий орган контролю за всім гральним ринком може без конкурсу очолити громадянин Латвії Борис Баум, який до та після війни працював з російсько-українською групою VS Energy.


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