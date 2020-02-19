Генпрокуратура нагрянула з обшуками в Одеський порт і офіс АМПУ
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
За даними слідства, керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" та ДП "Одеський морський торговельний порт" може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах.
Слідство вважає, що упродовж п`яти років посадовці зазначених державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.
"За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі. Разом з тим, витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток", - йдеться у повідомленні.
Таким чином фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали державні підприємства та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.
Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.
- 19:03 19 лютого Конституційний суд визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України
- 18:55 19 лютого На Чернігівщині жителі вимагають не закривати ФАПи
- 18:49 19 лютого Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
- 18:47 19 лютого Поліцейському із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення за організацію замовного вбивства
- 18:33 19 лютого Кабмін погодив призначення заступника голови Харківської ОДА - нардеп
- 18:28 19 лютого Поліція знайшла "мінера" Рівненського міського суду
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу