Генпрокуратура нагрянула з обшуками в Одеський порт і офіс АМПУ

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах

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Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" та ДП "Одеський морський торговельний порт" може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах.

Слідство вважає, що упродовж п`яти років посадовці зазначених державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.

"За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі. Разом з тим, витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток", - йдеться у повідомленні.

Таким чином фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали державні підприємства та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.

Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.