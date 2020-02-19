18:49  19 лютого
Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
16:22  19 лютого
Путін надав українським воїнам-дезертирам з Криму статус "ветеранів"
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 18:01 9

Генпрокуратура нагрянула з обшуками в Одеський порт і офіс АМПУ

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 18:01 9
Читайте также на русском языке
Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах
Фото: port.odessa.ua
Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" та ДП "Одеський морський торговельний порт" може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах.

Слідство вважає, що упродовж п`яти років посадовці зазначених державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.

"За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі. Разом з тим, витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток", - йдеться у повідомленні.

Таким чином фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали державні підприємства та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.

Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.


обшуки Офис генерального прокурора Одесса порт
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Олексій Кошель
Денис Казанський
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »