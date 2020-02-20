Керівнику Житомирської митниці повідомили про підозру у розтраті майна
Про це пише RegionNews з посиланням на прокуратуру Житомирської області.
За даними слідства, підозрюваний, виконуючи обов’язки начальника Житомирської митниці ДФС, вчинив розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
Зокрема, посадовець, достовірно знаючи про фактичну відсутність авторського та технічного нагляду за виконанням будівельних робіт, підписав акти виконаних робіт за договором будівельного підряду службових модулів для спільного контролю в пункті пропуску. У подальшому сплатив кошти за виконані роботи, які у повному обсязі не відповідають проектно - кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
Такі протиправні дії посадової особи спричинили матеріальних збитків на суму понад 732 тисячі грн.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
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