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20 лютого 2020, 15:13 6

Директорка ДБР хоче скасувати закон про заборону переслідування активістів Майдану

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20 лютого 2020, 15:13 6
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 За словами.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової дія цього закону суперечить Кримінально-процесуальному кодексу
 За словами.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової дія цього закону суперечить Кримінально-процесуальному кодексу

Про це пише RegionNews з посиланням на видання LB.ua

Для справедливого і чесного розслідування справ по Майдану необхідно скасувати закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, і визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 2014 року, вважає Ірина Венедиктова

"Були вбиті 78 мітингувальників і 13 міліціонерів. З точки зору справедливості, ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав", - зазначила Венедиктова.

Вищезгаданий закон, за її словами, перешкоджає об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців.

"Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати. Крім того, ми розробили законопроект про заочне засудження, яке було направлено всім главам фракцій і Денису Монастирському (голові комітету з питань правоохоронної діяльності - ред.). Дуже сподіваємося, що депутати його підтримають, оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх ... Але без цього, повторюся, рухатися далі (у справах Майдану - ред.) неможливо ", - резюмувала Венедиктова.

Нагадаємо, у зв'язку з тим, що з 20 листопада 2019 органи прокуратури втратили слідчі функції, справи Майдану перейшли частково до Державного бюро розслідувань, частково - до Національного антикорупційного бюро. В рамках ДБР був створений відділ з розслідувань справ Майдану, який очолив Олександр Буряк, який займав раніше посаду заступника директора ДБР.


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