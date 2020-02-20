У Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком"
Про це повідомляє RegionNews із посиланням на АрміяInform
Євген помер 17 лютого у віці 47 років від зупинки серця. До цього він переніс інсульт, що стався під час виконання офіцером завдань у районі проведення ООС.
Панахиду пройшла у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Поховали Євгена на Алеї Героїв у Чернігові. В останню путь військового провели під музику Державного Гімну України у виконанні військового оркестру.
За самовіддану, відповідальну й професійну службу Євген Ареф’єв неодноразово заохочувався командуванням, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, нагрудними знаками Міністра оборони України "Знак пошани" та "За зразкову службу".
У військового залишилися дружина та троє дітей.
Євген Ареф’єв народився 20 січня 1973 року в Казахстані. Вчився в українській школі. З початком російсько-української війни добровольцем пішов до Славутицького військкомату. Служив командиром розвідувального взводу у першому батальйоні 79-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт у жовтні 2014-го. Пізніше став помічником командира батальйону з розвідки у тій же військовій частині. У 2016-2017 роках був помічник начальника штабу батальйону 79-ї бригади.
У 2019-му році продовжив військову службу в 1-й окремій танковій Сіверській бригаді ОК "Північ" на посаді помічника начальника розвідки розвідувального відділення штабу. А з серпня минулого року служив в управлінні Оперативного командування у відділі військової розвідки управління розвідки штабу.
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