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20 лютого 2020, 12:34 12

У Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком"

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20 лютого 2020, 12:34 12
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У Чернігові попрощалися з офіцером-розвідником Оперативного командування "Північ", учасником АТО/ООС, десантником і "кіборгом" майором Євгеном Ареф’євим, відомим як "Спартак"
Фото сайту АрміяInform
У Чернігові попрощалися з офіцером-розвідником Оперативного командування "Північ", учасником АТО/ООС, десантником і "кіборгом" майором Євгеном Ареф’євим, відомим як "Спартак"

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на АрміяInform

Євген помер 17 лютого у віці 47 років від зупинки серця. До цього він переніс інсульт, що стався під час виконання офіцером завдань у районі проведення ООС.

Панахиду пройшла у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Поховали Євгена на Алеї Героїв у Чернігові. В останню путь військового провели під музику Державного Гімну України у виконанні військового оркестру.

За самовіддану, відповідальну й професійну службу Євген Ареф’єв неодноразово заохочувався командуванням, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, нагрудними знаками Міністра оборони України "Знак пошани" та "За зразкову службу".

У військового залишилися дружина та троє дітей.

Євген Ареф’єв народився 20 січня 1973 року в Казахстані. Вчився в українській школі. З початком російсько-української війни добровольцем пішов до Славутицького військкомату. Служив командиром розвідувального взводу у першому батальйоні 79-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт у жовтні 2014-го. Пізніше став помічником командира батальйону з розвідки у тій же військовій частині. У 2016-2017 роках був помічник начальника штабу батальйону 79-ї бригади.

У 2019-му році продовжив військову службу в 1-й окремій танковій Сіверській бригаді ОК "Північ" на посаді помічника начальника розвідки розвідувального відділення штабу. А з серпня минулого року служив в управлінні Оперативного командування у відділі військової розвідки управління розвідки штабу.


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