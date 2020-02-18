На Львівщині чотири ОТГ створюють бренд для розвитку екотуризму

Чотири ОТГ поблизу Львова об’єднались для розвитку туризму. Мають намір створити бренд "Львівського Опілля" і туристичні маршрути.

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Чотири ОТГ поблизу Львова об’єднались для розвитку туризму. Мають намір створити бренд "Львівського Опілля" і туристичні маршрути.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

"У Львівській області розташована велика територія, яка має свою історію, географічні межі і свої природні характеристики. Це горбисто-лісиста місцевість з гарною природою, не зіпсутою екологією та зародками туристичних активностей у сфері екологічного та активного відпочинку. Ідея полягає у тому, щоб дати підтримку цьому напрямку через промоцію та об’єднання кластеру", – розповів один з ініціаторів створення "Львівського Опілля" Остап Процик.

Меморандум підписали голови Давидівської, Бібрської, Тростянецької та Розвадівської ОТГ, що розташовані на південь від Львова у Пустомитівському, Перемишлянському та Миколаївському районах. Протягом року планують розробити бренд "Львівського Опілля", провести інвентаризацію усіх природних та історичних об’єктів, що можуть зацікавити туристів, а також створити сайт та онлайн-карту, на яку нанести піші, велосипедні маршрути, місця для ночівлі та інші туристичні локації.

"Хочемо максимально спростити доступ до інформації усім, хто хоче подорожувати цими територіями", – додав Остап Процик.