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Україна нагадає в ООН про миротворців для Донбасу - Пристайко
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18 лютого 2020, 09:07 3

Україна нагадає в ООН про миротворців для Донбасу - Пристайко

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18 лютого 2020, 09:07 3
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Під час Генеральної Асамблеї ООН буде обговорюватись питання можливості введення миротворчого контингенту на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко
Під час Генеральної Асамблеї ООН буде обговорюватись питання можливості введення миротворчого контингенту на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Як інформує RegioNews, міністр їде у відрядження в США у вівторок, 18 лютого.

"Що стосується миротворчої місії. Дійсно, кожен раз, коли ми говоримо в "нормандійській четвірці", є це питання. Я від’їжджаю в Нью-Йорк для того, щоб говорити з генеральним секретарем і виступити на Генеральній Асамблеї ООН. Зокрема, задавши це питання: наскільки можливо цю операцію? І не не так як пропонує РФ - на лінії дотику, а на всій території України", - розповів Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Нагадаємо, міністр уже заявляв, що Україна може повернутися до ідеї розміщення миротворців ООН на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.


Донбас ООН Пристайко миротворці
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