Зеленський розповів про провокації бойовиків в річницю Дебальцевській трагедії

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в п'яті роковини Дебальцевської трагедії бойовики і окупанти влаштували цинічну провокацію.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в п'яті роковини Дебальцевської трагедії бойовики і окупанти влаштували цинічну провокацію.

"Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами. На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено", - цитує главу держави ОПУ.

За його словами, він скликав засідання РНБО.

"Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - сказав Зеленський.

Як відомо, у вівторок, 18 лютого, вранці бойовики атакували позиції Об'єднаних сил в районі Золотого Луганській області, де раніше відбулося розведення сил.

Пізніше в штабі ООС повідомили про бої поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного.

Також ЗМІ писали, що загинули 4 українських військових, 6 поранено.