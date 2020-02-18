У мережі опублікували відео ранкових боїв у Луганській області

У вівторок, 18 лютого, озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного

У вівторок, 18 лютого, озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного

Користувачі соцмереж пишуть, що обстріли почалися близько 4 години ранку. Постріли чутні в Сєвєродонецьку, Лисичанську і Попасній.

Також опублікували відео на якому можна почути і побачити обстріли.

Кировск. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль говорите? Опубліковано Oksana Dykhnich Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов написав, що таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року.

Як відомо, у вівторок, 18 лютого, вранці бойовики атакували позиції Об'єднаних сил в районі Золотого Луганській області, де раніше відбулося розведення сил.

Пізніше в штабі ООС повідомили про бої поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного.

Також ЗМІ писали, що загинули 4 українських військових, 6 поранено.