У мережі опублікували відео ранкових боїв у Луганській області
Користувачі соцмереж пишуть, що обстріли почалися близько 4 години ранку. Постріли чутні в Сєвєродонецьку, Лисичанську і Попасній.
Також опублікували відео на якому можна почути і побачити обстріли.
Кировск. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль говорите?Опубліковано Oksana Dykhnich Понеділок, 17 лютого 2020 р.
Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов написав, що таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року.
Як відомо, у вівторок, 18 лютого, вранці бойовики атакували позиції Об'єднаних сил в районі Золотого Луганській області, де раніше відбулося розведення сил.
Пізніше в штабі ООС повідомили про бої поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного.
Також ЗМІ писали, що загинули 4 українських військових, 6 поранено.
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