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18 лютого 2020, 10:26 7

Президент скликав засідання РНБО

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18 лютого 2020, 10:26 7
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У вівторок, 18 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України
У вівторок, 18 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України

Як інформує RegioNews, про це повідомили в прес-служби Офісу президента.

У повідомленні прес-служби не вказано в зв'язку з чим збирається РНБО. Брифінг за підсумками засідання відбудеться о 12:00.

Нагадаємо, згідно з попередніми даними, під час бою вранці у вівторок, 18 лютого, поблизу Новотошківського, Оріхового і Кримського загинули четверо українських військових.

Раніше стало відомо, що у вівторок, 18 лютого, вранці бойовики атакували позиції Об'єднаних сил в районі Золотого Луганській області, де раніше відбулося розведення сил.


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