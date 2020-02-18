Президент скликав засідання РНБО

У вівторок, 18 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України

У вівторок, 18 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України

Як інформує RegioNews, про це повідомили в прес-служби Офісу президента.



У повідомленні прес-служби не вказано в зв'язку з чим збирається РНБО. Брифінг за підсумками засідання відбудеться о 12:00.



Нагадаємо, згідно з попередніми даними, під час бою вранці у вівторок, 18 лютого, поблизу Новотошківського, Оріхового і Кримського загинули четверо українських військових.

Раніше стало відомо, що у вівторок, 18 лютого, вранці бойовики атакували позиції Об'єднаних сил в районі Золотого Луганській області, де раніше відбулося розведення сил.