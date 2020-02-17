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17 лютого 2020, 19:10 19

У китайських будівельників, що працюють в Житомирі, ознак коронавірусу немає

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17 лютого 2020, 19:10 19
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Дев’ятеро працівників компанії, які приїхали із Китаю після святкування Нового року, перебувають на карантині. Житимуть вони поки що у боксах на підприємстві під Житомиром
Фото: Суспільне.ua
Дев’ятеро працівників компанії, які приїхали із Китаю після святкування Нового року, перебувають на карантині. Житимуть вони поки що у боксах на підприємстві під Житомиром

Про це йдеться в сюжеті Cуспільного, повідомляє RegiоNews.

За словами лікарки компанії Марини Александрової,17-го лютого, до Житомира мають повернутися ще троє китайських будівельників.

. "Людей із Китаю зустрічав наш водій у спецодязі. Він привіз їх на будмайданчик. Я теж була в захисному спецодязі. Зробила опитування,поміряла температуру. На здоров’я всі дев’ятеро не скаржилися. Спершу запитуємо, чи не контактували вони з хворими, чи не хворів ніхто з родичів. Всі вони приїхали з провінції, яка далеко від епіцентру хвороби. Тричі на день вони міряють температуру. До від’їзду в Китай вони проживали в цих кімнатах, і тому сюди ж їх і поселили. Харчування ставимо біля дверей. Коли вони відчиняють двері, поблизу із нас нікого немає. А потім обробляємо двері які вони зачинили. Карантин я рахую з 15-го до 29-го лютого, тобто 14 днів", - розповіла Марина Александрова.

Стан здоров’я працівників китайської компанії контролюють і працівники обласного управління охорони здоров’я, розповідає голова обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

"Їх сьогодні оглянули медичні працівники із Житомирської центральної районної лікарні. І ситуація доповідається двічі на день до нашого управління охорони здоров’я. Причин для паніки жодних немає", - сказав Віталій Бунечко.

Нагадаємо, що вчора у Житомирі розпочали ізоляцію працівників з Китайської народної Республіки, які задіяні у будівництві об'їзної автодороги навколо міста та які повертаються в Україну після святкування китайського Нового року. А сьогодні у Житомирі показали, куди ізолюють китайських будівельників.


#карантин #коронавирус
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