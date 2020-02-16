У Києві затримали екс- "смотрящего" Запоріжжя Євгена Анісімова

Євгенія Анісімова називали "смотрящим" Запоріжжя часів Януковича

Євгенія Анісімова називали "смотрящим" Запоріжжя часів Януковича

Про це повідомив бізнесмен Євген Черняк в Facebook, пише RegioNews.

Очень важный пост! Шесть лет назад смотрящие Януковича пытались отобрать мой бизнес. Бизнес построен с ноля. В политике я никогда не учавстсвоал. Никогда не был судим. Не привлекался. С бюджетными деньгами не работал. Но кого это останавливало? Лидер рынка, значит должен быть наш. Я сделал несколько громких публичных заявлений. И начал бороться. Проверяли меня 10 месяцев, по ходу уговаривая поделиться. Переговоры от семьи Януковича уполномочен был вести Анисимов. Местный, запорожский криминальный авторитет, по Кличке Клоун. Он их вёл жёстко, с чёрным пиаром, с физическими угрозами моим людям, с нападениями, незаконными арестами топ-менеджеров. Но я не сдался. Всё отстоял в судах! С тех пор Анисим, по кличке Клоун был в бегах. Прятался от правосудия. Много лет поисков, версий и ошибок. Но сегодня его задержали! Спасибо МВД за профессиональную работу. За то, что не было утечки информации. За то, что спокойным тоном убеждали подождать, чтобы все сделать наверняка. Молодцы!!! Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги. Должен сидеть пожизненно в тюрьме, сказал он. Я удивлён, но уважаю такую позицию! Я все игры доигрываю до конца. Не забываю. Не теряю концентрацию. Теперь прокуратура и суд. И справедливое наказание. Чтобы каждый понимал, что будет наказан, если приблизится к тому, на что не имеет ни морального, не юридического права. Рекомендую всем и всегда никогда не сдаваться. И всегда идти до конца, когда чувствуешь свою правоту. И никогда не сдаваться!!! Опубліковано Евгенієм Черняком Неділя, 16 лютого 2020 р.



"Цікава деталь, здав Анісімова його найближчий соратник. Від великої винагороди відмовився! Заявив мені особисто, що впевнений, що за такого покидька навіть соромно брати гроші. Повинен сидіти довічно в тюрмі, сказав він. Він кинув всіх, навіть близьких йому людей. Я здивований, але поважаю таку позицію! " - додав Черняк.

Євген Анісімов "Анісім" - запорізький бізнесмен "смотрящий" за криміналітетом в регіоні часів президентства Віктора Януковича. Представник криміналу запорізького і дніпропетровського регіонів. Останні шість років переховувався від правоохоронних органів.

Євген Черняк - український бізнесмен. Голова наглядової ради великого алкогольного холдингу Global Spirits, ведучий yutube -каналу про бізнес "Big Money".