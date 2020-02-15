Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
Як передає RegioNews, про це повідомила прес-секретар прокуратури АРК Катерина Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, провадження відкрито за статтями 146 (викрадення) і 278 (викрадення плавзасобу).
За даними слідства, окупаційні силовики в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом із судном їх відвезли в порт окупованої Керчі.
Нагадаємо, 15 лютого російські прикордонники повідомили про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи.
За їхніми даними, капітан судна не виконав вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися. В ході огляду плавзасобу було виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову.
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