Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу

Національна поліція Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма людьми на борту в Азовському морі

Фото: wikimapia

Національна поліція Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма людьми на борту в Азовському морі

Як передає RegioNews, про це повідомила прес-секретар прокуратури АРК Катерина Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, провадження відкрито за статтями 146 (викрадення) і 278 (викрадення плавзасобу).

За даними слідства, окупаційні силовики в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом із судном їх відвезли в порт окупованої Керчі.

Нагадаємо, 15 лютого російські прикордонники повідомили про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи.

За їхніми даними, капітан судна не виконав вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися. В ході огляду плавзасобу було виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову.