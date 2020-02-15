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Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
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15 лютого 2020, 17:10 18

Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу

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15 лютого 2020, 17:10 18
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Національна поліція Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма людьми на борту в Азовському морі
Фото: wikimapia
Національна поліція Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма людьми на борту в Азовському морі

Як передає RegioNews, про це повідомила прес-секретар прокуратури АРК Катерина Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, провадження відкрито за статтями 146 (викрадення) і 278 (викрадення плавзасобу).

За даними слідства, окупаційні силовики в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом із судном їх відвезли в порт окупованої Керчі.

Нагадаємо, 15 лютого російські прикордонники повідомили про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи.

За їхніми даними, капітан судна не виконав вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися. В ході огляду плавзасобу було виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову.


захват Азовское море рыбаки уголовное дело полиция ФСБ РФ
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