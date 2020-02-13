ЗМІ оприлюднили докази, що новий заступник голови ДБР захищав Януковича

Новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав президента-втікача Віктора Януковича. Докази оприлюднили журналісти "Слідство.Інфо"

Фото: ДБР

Новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав президента-втікача Віктора Януковича. Докази оприлюднили журналісти "Слідство.Інфо"

Як повідомляє RegioNews, редакція дослідила аудіозаписи із судових засідань у справах Віктора Януковича за участю Бабікова. На них зафіксовано, як нинішній посадовець ДБР захищає четвертого президента.

Його втечу з країни він виправдовував тим, що життю Януковичу загрожувала небезпека.

З відкритого реєстру судових рішень видно, що Бабіков регулярно брав участь у засіданнях щодо Януковича. Також журналісти отримали підтвердження того, що він представляв президента-втікача щонайменше у двох справах — щодо перевищення влади Януковичем під час подій Революції Гідності та замаху на життя колишнього президента та його охоронця, який начебто відбувся на початку 2014 року.

Крім того, колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі "Слідству.Інфо" розповів іще про дві справи, де, за його словами, Бабіков представляв інтереси Януковича. Ідеться про захоплення державної влади і так звані закони 16 січня, які ще називають "диктаторськими законами".

Нагадаємо, призначений на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР) адвокат президента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков заявив, що ніколи не захищав його інтереси.