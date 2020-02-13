У ДСНС підтвердили загибель українців в аварії в Росії

Вночі 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області (РФ) сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем. Загинуло 8 людей і постраждав 1 громадянин України

Фото: ДСНС

Вночі 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області (РФ) сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем. Загинуло 8 людей і постраждав 1 громадянин України

Як повідомляє RegioNews, справа знаходиться на контролі українського Міністерства закордонних справ.

"Вночі 13 лютого близько 00 год. 30 хв. в Пустошкінському районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло 8 та постраждав 1 громадянин України", - йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше ЗМІ писали, що в Росії сталося ДТП, в якому загинули 8 українців.