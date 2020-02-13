У Росії розбився мікроавтобус, в якому ймовірно були громадяни України
У Псковській області (РФ) в аварію потрапив мікроавтобус, в якому, імовірно, перебували громадяни України. Загинули щонайменше вісім з дев'яти осіб
У Псковській області (РФ) в аварію потрапив мікроавтобус, в якому, імовірно, перебували громадяни України. Загинули щонайменше вісім з дев'яти осіб
Як повідомляє RegioNews, аварія сталася на трасі Санкт-Петербург - Невель на території Пустошкінського району біля села Руда.
За попередньою інформацією пресслужби УМВС Росії в регіоні, в результаті лобового зіткнення приватного мікроавтобуса і великовантажівки-фури загинули вісім осіб - водій Mercedes і сім пасажирів. Ще один пасажир і водій Volvo постраждали.
"Імовірно, загиблі - громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група", - пише ТАСС, посилаючись на голову району Світлану Василькову.
Також у комітеті з охорони здоров'я Псковської області повідомили про двох шпиталізованих - громадян Білорусі й України. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.
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Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
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