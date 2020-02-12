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12 лютого 2020, 17:49

У Луганській області перекрили наркотрафік в «ЛНР»

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12 лютого 2020, 17:49
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Правоохоронці викрили угрупування, яке займалось збутом наркотиків в Луганській області та постачало наркотики на непідконтрольну Україні територію
Фото: Головне управління поліції Луганської області
Правоохоронці викрили угрупування, яке займалось збутом наркотиків в Луганській області та постачало наркотики на непідконтрольну Україні територію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

До складу організованого злочинного угруповання входять дві жінки та чоловік, які ніде не працюють, і дехто з них був раніше судимий. Усі є мешканцями Старобільського району. Під час проведення обшуків вдома у організатора та членів ОЗУ було виявлено та вилучено близько 6 кг канабісу, велика сума грошей, отриманих від продажу наркотику, та інші речі, які підтверджують їх причетність до злочинного "бізнесу".

Усім фігурантам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


наркотики
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