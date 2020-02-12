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12 лютого 2020, 15:11

Британці слідом за Китаєм почали випробовувати вакцину проти COVID-19

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12 лютого 2020, 15:11
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Лондонські вчені Імперського коледжу почали віпробувати на тваринах вакцину проти смертельного коронавируса COVID-19
Лондонські вчені Імперського коледжу почали віпробувати на тваринах вакцину проти смертельного коронавируса COVID-19

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на Science Alert, кінцевою метою дослідників є знайти ефективний і безпечний спосіб зупинити поширення вірусу до кінця року.

"Ми тільки що ввели отриману з цих бактерій вакцину в організми мишей. Сподіваємося, що протягом наступних кількох тижнів зможемо визначити реакцію, яку ми можемо побачити в цих мишах, в їх крові, їх реакцію антитіл на коронавірус", - розповів учений Пол Мак-Кей.

Нагадаємо, 11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.

ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.

В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.


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