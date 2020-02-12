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12 лютого 2020, 10:46

Держекоінспекція пред'явила претензії до Маріупольського меткомбінату на 10,5 млн гривень

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12 лютого 2020, 10:46
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За дорученням Прем’єр-міністра України, інспекторами Державної екологічної інспекції 4 лютого проведено перевірку ПрАТ Маріупольський металургійний комбінат Ілліча, в ході якої виявлено порушення природоохоронного законодавства. Нанесені державі збитки - більше 10,5 млн. гривень
Фото: Метінвест
За дорученням Прем’єр-міністра України, інспекторами Державної екологічної інспекції 4 лютого проведено перевірку ПрАТ Маріупольський металургійний комбінат Ілліча, в ході якої виявлено порушення природоохоронного законодавства. Нанесені державі збитки - більше 10,5 млн. гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

Державні інспектори встановили, що підприємство робило понаднормові скиди зворотних вод у період з 4 вересня 2019 по 6 лютого 2020. Також у ході перевірки встановлено порушення у сфері поводження з відходами - засмічення земельної ділянки площею майже 25 тисяч квадратних метрів відходами виробництва.


металлургия экология
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