Держекоінспекція пред'явила претензії до Маріупольського меткомбінату на 10,5 млн гривень

За дорученням Прем’єр-міністра України, інспекторами Державної екологічної інспекції 4 лютого проведено перевірку ПрАТ Маріупольський металургійний комбінат Ілліча, в ході якої виявлено порушення природоохоронного законодавства. Нанесені державі збитки - більше 10,5 млн. гривень

Фото: Метінвест

За дорученням Прем’єр-міністра України, інспекторами Державної екологічної інспекції 4 лютого проведено перевірку ПрАТ Маріупольський металургійний комбінат Ілліча, в ході якої виявлено порушення природоохоронного законодавства. Нанесені державі збитки - більше 10,5 млн. гривень