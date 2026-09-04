Вантажівка перекинулася на Range Rover: на Рівненщині зіткнулися чотири авто, є травмовані
ДТП сталася 3 вересня близько 09:10 на вулиці Рівненській у Вараші
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
62-річний житель Хмельницького на вантажівці Opel, що перевозила віконні вироби, повертав ліворуч та зіткнувся з автомобілем Audi A4 під керуванням 25-річного жителя Вараша.
Від удару Audi за інерцією врізалася в Mercedes під керуванням 26-річного жителя села Сопачів.
Вантажівка Opel перекинулася на позашляховик Range Rover, водійкою якого була 47-річна жителька Вараша.
Внаслідок аварії травми отримали водій та 29-річний пасажир Audi: у керманича діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, у пасажира – перелом носа та посічення обличчя.
Попередньо, усі водії були тверезі.
Нагадаємо, вночі 2 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині автомобіль Toyota Camry врізався в дерево. Внаслідок удару загинули дві людини.