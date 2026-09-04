Фото: поліція

ДТП сталася 3 вересня близько 09:10 на вулиці Рівненській у Вараші

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

62-річний житель Хмельницького на вантажівці Opel, що перевозила віконні вироби, повертав ліворуч та зіткнувся з автомобілем Audi A4 під керуванням 25-річного жителя Вараша.

Від удару Audi за інерцією врізалася в Mercedes під керуванням 26-річного жителя села Сопачів.

Вантажівка Opel перекинулася на позашляховик Range Rover, водійкою якого була 47-річна жителька Вараша.

Внаслідок аварії травми отримали водій та 29-річний пасажир Audi: у керманича діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, у пасажира – перелом носа та посічення обличчя.

Попередньо, усі водії були тверезі.

Нагадаємо, вночі 2 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині автомобіль Toyota Camry врізався в дерево. Внаслідок удару загинули дві людини.