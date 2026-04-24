24 квітня 2026, 07:03

РФ атакувала Одесу дронами: 2 загиблих, 14 постраждалих

У ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновано квартири, виникла пожежа. Постраждали 6 людей.

Також зруйновано два двоповерхові житлові будинки. Рятувальники дістали одну людину з-під завалів та евакуювали ще 20 мешканців, серед яких двоє дітей. У цьому випадку постраждали 7 осіб.

Ще один ворожий БпЛА поцілив у двоповерховий будинок. Внаслідок удару загинули 2 людини, ще одна отримала поранення. З будівлі евакуйовано 16 мешканців.

Психологи ДСНС працювали на місцях влучань протягом усієї ночі, надавши допомогу понад 50 людям, серед яких троє дітей. Люди перебували у стані гострого стресу.

Загалом унаслідок нічної атаки загинули 2 людини, 14 отримали поранення. До ліквідації наслідків залучено понад 140 рятувальників. Роботи тривають, інформація уточнюється.

Нагадаємо, протягом 23 квітня російські війська 30 разів атакували з артилерії та безпілотників Дніпро та Кривий Ріг. Також під удар потрапили Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, тяжких поранень зазнала жінка.

