В Одесской области задержали трех "военных" из Киева, которые планировали сбежать за границу
Пограничники с помощью коптера задержали вблизи границы в Одесской области трех жителей Киева, которые пытались незаконно попасть за границу
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Во время задержания мужчины пытались скрыться и не реагировали на неоднократные требования остановиться, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх.
Мужчины были одеты в камуфлированную форму. Как выяснилось, они руководствовались указаниями организатора их "путешествия "и по его совету приобрели военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.
За организацию незаконной переправки через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы делец получил по 4000 долларов с каждого "клиента" на криптокошелек.
Относительно поклонников "стиля милитари" составили админпротоколы, дела направлены в суд.
Напомним, на Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису.