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18 января 2025, 17:52

В Одесской области задержали трех "военных" из Киева, которые планировали сбежать за границу

18 января 2025, 17:52
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фото: ГПСУ
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Пограничники с помощью коптера задержали вблизи границы в Одесской области трех жителей Киева, которые пытались незаконно попасть за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Во время задержания мужчины пытались скрыться и не реагировали на неоднократные требования остановиться, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх.

Мужчины были одеты в камуфлированную форму. Как выяснилось, они руководствовались указаниями организатора их "путешествия "и по его совету приобрели военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.

За организацию незаконной переправки через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы делец получил по 4000 долларов с каждого "клиента" на криптокошелек.

Относительно поклонников "стиля милитари" составили админпротоколы, дела направлены в суд.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису.

Киев пограничники Одесская область побег от мобилизации побег за границу
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