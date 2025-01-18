фото: ГПСУ

Пограничники с помощью коптера задержали вблизи границы в Одесской области трех жителей Киева, которые пытались незаконно попасть за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Во время задержания мужчины пытались скрыться и не реагировали на неоднократные требования остановиться, поэтому пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх.

Мужчины были одеты в камуфлированную форму. Как выяснилось, они руководствовались указаниями организатора их "путешествия "и по его совету приобрели военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.

За организацию незаконной переправки через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы делец получил по 4000 долларов с каждого "клиента" на криптокошелек.

Относительно поклонников "стиля милитари" составили админпротоколы, дела направлены в суд.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису.