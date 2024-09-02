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Інцидент стався в Пересипському районі Одеси. Дитина перебуває у лікарні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитина випала з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі пʼятиповерхівки.

Попередньо, що це сталася, коли батько хлопчика пішов ненадовго до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав. Його госпіталізували.

Зазначається, що раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо на Полтавщині поліція розслідує обставини загибелі дворічного хлопчика.