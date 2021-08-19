12:14  19 серпня
Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
11:52  19 серпня
На Буковині застрелили прикордонника
08:11  19 серпня
Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2021, 10:01 1601

В Одесі затримали чоловіка, який забив до смерті незнайомця через цигарки

19 серпня 2021, 10:01 1601
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі 23-річний чоловік до смерті забив луганчанина, який підійшов до нього з проханням підпалити цигарку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Так, про виявленого на вулиці Мечникова 31-річного чоловіка із чисельними травмами голови до поліції повідомили медики.

Правоохоронці з’ясували, що вночі в одному зі скверів 23-річний молодик з Кіровоградщини разом із дружиною та приятелем вживали спиртні напої. Раптом до нього з проханням підпалити цигарку підійшов луганчанин, який ішов повз, і спалахнув конфлікт.

Внаслідок непорозуміння, яке виникло між чоловіками під час випадкової зустрічі, зловмисник так жорстоко побив потерпілого, що той, не повертаючись до свідомості, за кілька днів помер у лікарні", - розповіли в поліції.

За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, фігуранту повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Києві поліція розшукує чотирьох чоловіків, підозрюваних у вбивстві іноземця.

Одеса смерть убивство конфлікт алкоголь

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram