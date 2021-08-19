В Одесі затримали чоловіка, який забив до смерті незнайомця через цигарки

Фото: з відкритих джерел

В Одесі 23-річний чоловік до смерті забив луганчанина, який підійшов до нього з проханням підпалити цигарку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Так, про виявленого на вулиці Мечникова 31-річного чоловіка із чисельними травмами голови до поліції повідомили медики.

Правоохоронці з’ясували, що вночі в одному зі скверів 23-річний молодик з Кіровоградщини разом із дружиною та приятелем вживали спиртні напої. Раптом до нього з проханням підпалити цигарку підійшов луганчанин, який ішов повз, і спалахнув конфлікт.

Внаслідок непорозуміння, яке виникло між чоловіками під час випадкової зустрічі, зловмисник так жорстоко побив потерпілого, що той, не повертаючись до свідомості, за кілька днів помер у лікарні", - розповіли в поліції.

За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, фігуранту повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Києві поліція розшукує чотирьох чоловіків, підозрюваних у вбивстві іноземця.