В Одессе задержали мужчину, забившего до смерти незнакомца из-за сигарет

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В Одессе 23-летний мужчина до смерти забил луганчанина, который подошел к нему с просьбой поджечь сигарету

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Так, об обнаруженном на улице Мечникова 31-летнем мужчине с многочисленными травмами головы в полицию сообщили медики.

Правоохранители выяснили, что ночью в одном из скверов 23-летний молодой человек из Кировоградщины вместе с женой и приятелем употребляли спиртные напитки. Вдруг к нему с просьбой поджечь сигарету подошел луганчанин, который шел мимо, и вспыхнул конфликт.

В результате недоразумения, возникшего между мужчинами во время случайной встречи, злоумышленник так жестоко избил потерпевшего, что тот, не приходя в сознание, через несколько дней скончался в больнице", - рассказали в полиции.

За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, фигуранту сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве полиция разыскивает четырех мужчин, подозреваемых в убийстве иностранца.