В Одесі пацієнтів-інвалідів психлікарні вивезли і покинули на кладовищі

Як повідомила омбудсмен Людмила Денисова, усі пацієнти мають інвалідність: в одного - травма голови, в іншого немає обох ніг, а третій - пересувається поповзом, пише RegioNews.

"Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни. Усіх трьох тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання", - написала омбудсмен.

Під час розмови з керівником центру Денісовій вдалося з’ясувати, що 4 червня близько 16:30 до закладу "швидкою" було доставлено трьох чоловіків. Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я.

Крім того, всі троє не були визнані судом недієздатними. Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом "завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу".

Нагадаємо, раніше у Чернівцях працівники психлікарні пікетували облраду.