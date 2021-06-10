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10 июня 2021, 10:11 10

В Одессе пациентов-инвалидов психбольницы вывезли и бросили на кладбище

10 июня 2021, 10:11 10
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Троих пациентов Одесского областного медицинского центра психического здоровья обнаружили на кладбище

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, все пациенты имеют инвалидность: у одного травма головы, у другого нет обеих ног, а третий - передвигается ползком, пишет RegioNews.

"Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства", - написала омбудсмен.

Во время разговора с руководителем Центра Денисовой удалось выяснить, что 4 июня около 16:30 в заведение "скорой" были доставлены трое мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.

Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".

Напомним, ранее в Черновцах работники психбольницы пикетировали облсовет.

Украина криминал Одесса кладбище больница

 
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