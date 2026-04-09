12:55  09 квітня
На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода
10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2026, 15:50

На Київщині з чоловіка вимагали чверть мільйона за "правильне" рішення ВЛК

09 квітня 2026, 15:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У місті Вишневе викрили 32-річну жінку. Вона вимагала з чоловіка хабар за отримання рішення ВЛК

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Жінка отримала підозру за одержання неправомірної вигоди щодо впливу на прийняття рішення службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою оформлення відстрочки від мобілізації.

Відомо, що вона вимагала 250 тисяч гривень з чоловіка за вплив на рішення ВЛК.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ВЛК ТЦК мобілізація
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
