На Київщині з чоловіка вимагали чверть мільйона за "правильне" рішення ВЛК

У місті Вишневе викрили 32-річну жінку. Вона вимагала з чоловіка хабар за отримання рішення ВЛК

Про це повідомляє поліція Київської області.

Жінка отримала підозру за одержання неправомірної вигоди щодо впливу на прийняття рішення службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою оформлення відстрочки від мобілізації.

Відомо, що вона вимагала 250 тисяч гривень з чоловіка за вплив на рішення ВЛК.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.