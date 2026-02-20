Росіяни атакували енергооб'єкти Миколаївщини: 55 населених пунктів залишились без світла
Минулого дня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками типу Shahed 131/136. Під ударом перебували об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Ввечері внаслідок дронової атаки у Баштанському районі були знеструмлені 55 населених пунктів. Станом на 06:00 ранку без світла залишаються 6 населених пунктів. Відновлювальні роботи тривають.
Також вчора ворог атакував Снігурівську громаду ударним дроном, попередньо типу "Молнія". Постраждалих немає.
Вдень 19 лютого росіяни вдарили балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу "Іскандер-М". Також ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду. Постраждалих в обох випадках немає.
Нагадаємо, зранку 20 лютого росіяни завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджені адмінбудівля, будинки та авто.